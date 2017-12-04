Тошич: за 5-6 лет ЦСКА дал мне чуть ли не всё, что было возможно

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который ныне выступает за «Партизан», признался, что до сих пор является болельщиком «армейцев». В беседе с пресс-службой УЕФА серб вспомнил о времени, проведённом в ЦСКА.

«Помимо «Партизана» самые тёплые чувства испытываю по отношению к ЦСКА. У меня осталось столько волшебных воспоминаний о том времени. Это лучшие годы моей карьеры, уйма трофеев, голы, результативные передачи, матчи Лиги чемпионов УЕФА, победы в них. В течение пяти-шести лет ЦСКА давал мне чуть ли не всё, что только было возможно. С гордостью вспоминаю эти семь лет. Я и по сей день остаюсь болельщиком ЦСКА», — поведал Тошич.

Также полузащитник рассказал, с кем дружил больше всего в ЦСКА, и поделился мнением о нынешнем составе московского клуба.

«Без сомнения, это Рахимич и Красич, которые тепло встретили меня и рассказали всё о команде, когда в 2010 году я в неё переходил. Милош рассказал, какой это замечательный клуб и какой Москва чудесный город для жизни. Он сказал, что мне будут обеспечены все условия и что я буду получать удовольствие от пребывания в клубе. Я за это ему действительно благодарен. Красич вскоре ушёл из команды, но сыграл важную роль в моём переходе в ЦСКА. Его слова имели решающее значение, когда я взвешивал все за и против.



Что касается Рахимича, то это легенда ЦСКА. Он выступал за него на протяжении 13 лет и входит в топ «армейцев» по количеству сыгранных матчей. Он был мне как старший брат, помогал во всём. С его помощью я учил русский, знакомился с городом и безмерно ему за то благодарен. ЦСКА — это большая семья, как и «Партизан». Многие футболисты играют за команду долгие годы, и в клубе царят такие отношения, что ты чувствуешь: своих игроков там действительно ценят, о них заботятся. Именно поэтому клуб столь успешен.

Что касается нынешнего ЦСКА, то этот состав играет вместе долгие годы. Ушёл я, ещё несколько ребят, а несколько человек усилили команду. Но в целом состав остаётся прежним, руководство не видит смысла менять исправно работающий механизм. Для ЦСКА в порядке вещей выжимать максимум из своих возможностей, и тут нужно отдать клубу должное. ЦСКА по-прежнему претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов, идёт третьим в чемпионате России, а ведь никаких громких приобретений не было.



Это важный момент — вспомните, сколько денег вложили в новичков «Зенит», «Спартак» и другие конкуренты. «Армейцы» же используют внутренние ресурсы, привлекают талантливых ребят из академии, но по-прежнему претендуют на титул. Очень надеюсь, что моя бывшая команда будет до самого конца бороться за золото чемпионата России», — заключил Тошич.

Зоран Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год.