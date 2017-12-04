Гришин: кто позовёт Слуцкого в Англию после такого выступления? Он не справился

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал отставку главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

«Я не удивился, когда узнал, что Слуцкий покинул «Халл Сити». Когда у команды нет результата – главный тренер идёт в отставку. Наверное, в Англии все уже всё поняли про Слуцкого. Ну кто его может позвать в Англии, если человек так выступил? Уже всё было сказано не один раз. Всё очевидно: когда команда не добивается результата, то меняют тренера, вот Слуцкий и поехал домой. Надо смириться и признаться, что человек не справился со своей работой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Леонид Слуцкий работал с командой с лета 2017 года.