Алдонин: вполне возможно, что Слуцкого ещё позовут работать в Англию

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение по поводу отставки главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

«Будущее Леонида Слуцкого в Англии будет теперь зависеть от ситуации и от поддержки, которую ему оказывают. Сложно заработать себе репутацию всего за полгода, да ещё и с таким результатом. Слуцкий точно приобрёл опыт, ведь негативный опыт – тоже опыт. Чемпионшип – очень сложный чемпионат, с приличной мясорубкой. Если бы Леониду Викторовичу позволили сделать те приобретения, которые он хотел, то результат был бы иным. Плюс было давление со стороны болельщиков, но этому не надо удивляться, когда результаты команды отрицательные.

Вполне возможно, что Леонида Слуцкого ещё позовут работать в Англию. В любом случае он решился на этот шаг, и это уже вызывает уважение. Чужая страна, другой язык и менталитет – всё это сложно, но Слуцкий не испугался. Сейчас должно пройти время. А мы продолжим следить за его карьерой», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.