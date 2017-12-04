Клопп подтвердил, что Матип не поможет «Ливерпулю» в матче со «Спартаком»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не сможет сыграть против «Спартака» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В конце недели об этом сообщали английские СМИ, а 4 декабря информацию подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Он повредил мышцу. Не знаю, как долго Матип будет вне игры. Но в среду он определённо на поле не выйдет. Не думаю, что Жоэль пробудет в лазарете месяц, но всё может быть. Нужно подождать», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря. Начало – в 22:45 мск.