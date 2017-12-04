Перотти: «Наполи» — лучшая команда в Серии А, «Ювентус» мне кажется слабее

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти рассказал, что мог покинуть команду, если бы главным тренером остался Лучано Спаллетти, а также назвал главного фаворита в борьбе за скудетто.

«Я играю в Лиге чемпионов, а «Рома» борется за скудетто. Наверное, останься Спаллетти, я бы ушёл.

Что касается соперников в Серии А, то лучшей командой на сегодняшний день является «Наполи». У них очень трудно отобрать мяч. Такое я испытывал, когда играл против «Барселоны».

Если говорить про «Ювентус», то он не похож на тот, что был в прошлом сезоне. Он мне кажется слабее. Тем не менее «Ювентус» остаётся одной из важных команд в лиге», — цитирует Перотти Football Italia.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Наполи» на своём поле уступил «Ювентусу» (0:1) и уступил первую строчку «Интеру». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».