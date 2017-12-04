РФС с 5 по 6 декабря откроет горячую линию для российских болельщиков в Англии

Российские клубы ЦСКА и «Спартак» проведут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в Англии 5 и 6 декабря соответственно. «Армейцы» в гостях сыграют с «Манчестер Юнайтед», а спартаковцы – с «Ливерпулем». В связи с этим по инициативе РФС и при содействии Европейской юридической службы было принято решение включить с 5 по 6 декабря Fans Hotline (горячую линию). Об этом сообщается на сайте РФС.



«РФС и РФПЛ считают немаловажным вопрос обеспечения комфортного и безопасного нахождения российских болельщиков на матчах столь высокого уровня за рубежом.



В связи с этим по инициативе РФС и при содействии Европейской юридической службы было принято решение включить с 5 по 6 декабря Fans Hotline (горячую линию) +7 495 7270901 в рамках работы Мультиязычного центра поддержки болельщиков.



Также для связи будут доступны: «скайп» — online.els24.com; twitter — https://twitter.com/elsrussia; facebook — https://www.facebook.com/els24.online; «ВКонтакте» — https://vk.com/els24», — сообщается на сайте.



Напомним, что Мультиязычный центр поддержки болельщиков был создан при непосредственном участии РФС. Впервые в мировой практике на период проведения Кубка конфедераций — 2017 болельщикам оказывалась круглосуточная и безвозмездная поддержка по справочно-информационным и правовым вопросам на русском, английском, немецком, французском, испанском и португальском языках.

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