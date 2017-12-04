Израильтяне рассудят «Реал Сосьедад» и «Зенит», «Фастав» и «Локо» судят турки

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 6-го тура группового этапа Лиги Европы с участием российских команд.

Встречу между «Реалом Сосьедад» и «Зенитом» рассудит израильская бригада арбитров во главе с Лираном Лиани. Ассистенты рефери — Давид Элиас Битон, Двир Шимон. Дополнительные ассистенты рефери — Алон Йефет, Менаше Масиах. Четвертый рефери — Идан Ярк.

Встречу между «Фаставом» и «Локомотивом» доверено обслуживать турецкой бригаде арбитров во главе с Мете Калкаваном. Ассистенты рефери — Джейхун Сесигюзел, Эсат Санджактар. Дополнительные ассистенты рефери — Халил Умут Мелер, Арда Кардешлер. Четвертый рефери — Кемал Йылмаз.

Начало матча «Реал Сосьедад» — «Зенит» — в 23:05 мск. Начало встречи «Фастав» — «Локомотив» — в 21:00 мск.