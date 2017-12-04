Бригада Еськова выбрана для обслуживания матча «Аталанта» — «Лион»

Российская бригада арбитров будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» — «Лион». Встречу доверено обслуживать судейской бригаде Алексея Еськова. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты рефери — Михаил Вилков, Владимир Москалев. Четвёртый рефери — Валерий Данченко. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Алексей Еськов работал на трёх матчах и показал 14 жёлтых карточек.

Матч «Аталанта» — «Лион» состоится 7 декабря. Начало — в 21:00 мск.