Уткин: Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Сейчас он может выбирать

Телекомментатор Василий Уткин в своей колонке на «Чемпионате» поделился мнением о расставании Леонида Слуцкого с «Халл Сити».

«Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск. В добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно. Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России — что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушёл) и «Спартака» (а он никогда туда и не пришёл бы, год назад так точно). «Локомотиву» тоже не требуется, ну да ладно; а вот «Краснодар», «Зенит», «Рубин»… Там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность — вопрос технический.

Слуцкий не рисковал, потому что он ничего не потерял. Это неудача? Конечно. Вот только зря вы говорите: «Он хотя бы попробовал». Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей совершенно точно было хорошо! Как говорилось в том памятном анекдоте: «Саре тоже понравилось, а потом она нянчила семерых бандитов, не считая девочек».



Вопрос в другом. Пойдёт ли сейчас Слуцкий в условный «Зенит»? Или подождёт? Его, вообще-то, могут ещё позвать какую-нибудь сборную возглавить. А что, чемпионат в России, русский тренер, с опытом работы и на больших турнирах, и в еврокубках, и в Англии. Любая свободная сборная об этом подумает, кроме Саудовской Аравии, но она уже борется с предрассудками, судя по принцам.



Да, «Халл» был неудачей. Безусловной. Безоговорочной. Но год назад Слуцкий уходил, из всех ценностей превыше всего поставив свободу выбора. Год спустя выбор у него куда шире и разнообразнее. Вы за Леонида Викторовича, в общем, не беспокойтесь. Он с нами ещё надолго, и это будет интересная история», — отметил Уткин.