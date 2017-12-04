Зобнин: «Спартак» не испугается «Ливерпуля». Хотим сдать экзамен на пятёрку

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», ответив на вопрос, готовы ли красно-белые к встрече.

«Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить. Можем выиграть за счёт командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.

Вряд ли «Ливерпуль» выйдет играть со «Спартаком» на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжёлым однозначно. Если «Спартак» не выйдет в плей-офф ЛЧ, то поставлю четвёрку. Но мы хотим сдать экзамен на твёрдую пятёрку», — цитирует Зобнина «Фратрия».

Также полузащитник рассказал, почему не удалось удержать победный счёт в матче с «Марибором» (1:1) в 5-м туре ЛЧ.

«Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведёшь с минимальным счётом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И, для того чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии», — заключил Зобнин.

Матч «Ливерпуль» — «Спартак» состоится 6 декабря. Начало — в 22:45 мск.