Карасёв: в России будет лучший ЧМ в истории, приезжайте, и вы не разочаруетесь

Российский арбитр Сергей Карасёв в беседе с пресс-службой УЕФА высказал мнение, что чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России, будет лучшим в истории. Также рефери рассказал об особенностях своей работы.

«Выходя на поле, я чувствую огромную ответственность, которая лежит на мне. С годами и по мере роста уровня обслуживаемых матчей это чувство становится только сильнее. Быть судьей непросто, но для меня это лучшая профессия в мире.

Чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой. Главное — учиться на ошибках и постоянно работать над собой», — сказал Карасёв.

Также Сергей Карасёв высказал мнение, что чемпионат мира в России станет лучшим в истории.

«Приезжайте в Россию, и вы не разочаруетесь. Это будет лучший чемпионат мира в истории. Я уверен в этом», — сказал Карасёв.