Агент: информация об интересе к Каборе от клубов АПЛ — очередной вброс

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, прокомментировал информацию британских СМИ о заинтересованности к его клиенту двух клубов АПЛ. Отмечалось, что «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич» заинтересованы в приобретении хавбека «Краснодара».

«Информация в английской прессе пока не соответствует действительности. В отличие от тех, кто без всякого подтверждения говорит, что кем-то интересуется „Реал“ или „Арсенал“, я не говорю ничего, пока не появится точная информация. Шарль — хороший футболист. Я ещё год назад говорил Хашигу, что есть вариант, куда его пристроить, но в ответ услышал отказ. Сейчас клуб мне не звонил по поводу того, что Каборе хотят куда-то отдать. Так что эта информация — очередной вброс. „Краснодар“ готов отпустить игрока в любое трансферное окно. Но мы пока ни с кем не разговаривали — я вообще против того, чтобы обсуждать будущее футболиста во время чемпионата. Тем более у него контракт ещё на полтора года», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.