Саутгейт останется на своём посту вне зависимости от выступления на ЧМ-2018

Исполнительный директор Федерации футбола Англии Мартин Гленн заявил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт останется на своём посту независимо от выступления на чемпионате мира—2018.

На групповом этапе английской команде по итогам жеребьёвки выпали соперники в лице сборных Туниса, Панамы и Бельгии.

«Мы желаем, чтобы Гарет строил команду на долгосрочную перспективу, поэтому мы подписали с ним длительный контракт. Он не рассматривает чемпионат мира как трамплин, он хочет приехать в Россию и победить. Уверен, что мы выберем для этого футболистов и они покажут свой максимум в России, а также на Евро-2020 и чемпионате мира—2022», — цитирует Гленна Mirror.