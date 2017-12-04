«Краснодар»: на матче с «Ахматом» система VAR работала корректно

3 декабря на матче 19-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (3:2) была впервые опробована система видеоассистента рефери (VAR). На протяжении всей игры система работала корректно.



«При тестировании присутствовали представители РФС и российского судейского корпуса. Они ознакомились с оборудованием системы VAR и выразили готовность приступить к её изучению», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».