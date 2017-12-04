Кокорин отправился на плановую профилактику в Финляндию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отправился в Финляндию на плановую профилактику по поводу повреждения голеностопа. Сегодня, 4 декабря, у всех игроков петербургского клуба выходной.

«Плановая профилактика, поехал от клуба, всё с ним хорошо», — сообщили в пресс-службе петербургского клуба корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

В текущем сезоне Кокорин провёл во всех турнирах за «Зенит» 27 матчей и забил 18 голов. Следующую игру петербуржцы проведут против «Реала Сосьедад» 7 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы