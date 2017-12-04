Скаут: Фергюсон пропустил игру «МЮ», чтобы лично просмотреть де Хеа

Шотландский специалист сэр Алекс Фергюсон, будучи главным тренером «Манчестер Юнайтед», только два раза пропустил игру главной команды. Произошло это в 2000 году из-за свадьбы сына и позже, когда Фергюсон отправился лично просматривать вратаря «Атлетико» Давида де Хеа. Об этом рассказал бывший скаут «МЮ» Эрик Стил.

«Я могу сказать, что сэр Алекс пропустил лишь два матча первой команды. Один раз из-за свадьбы сына и другой раз, когда он отправился просматривать де Хеа. Ему хватило 65 минут, чтобы понять – де Хеа будет вратарём «МЮ».

Люди смотрели на его физические кондиции, мы же не собирались менять свою программу. Знали, что сила придёт, и поддерживали де Хеа. Сэр Алекс никогда не критиковал его, не кричал.

Посмотрите на Давида. Его выдающимся качеством всегда было спокойствие. Он самый спокойный человек на поле», — цитирует Стила Daily Mail.