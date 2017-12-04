Маскерано: время успехов «Барселоны» подходит к концу, я уверен в этом

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано высказал мнение, что период успешных результатов каталонского клуба в ближайшее время подойдёт к концу.

«Время успехов „Барселоны“ подходит к концу, я уверен в этом. Это ещё не конец, но я знаю, что это скоро закончится. Это происходит с каждым сильным клубом и успешным циклом футболистов, это не длится вечно. Я знаю, когда всё закончится, но я не говорю вам об этом!» — цитирует Маскерано El Gráfico.



33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2010 года, его контракт с сине-гранатовыми заканчивается летом 2019 года.