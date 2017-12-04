Асенсио вернулся в общую группу «Реала» перед матчем с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио восстановился после травмы бедра и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.
«Реал» готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Последний раз Марко Асенсио выходил на поле 21 ноября, в матче 5-го тура ЛЧ с АПОЭЛ (6:0).
В то же время нападающий Гарет Бэйл работал по индивидуальной программе с мячом и без, а защитник Даниэль Карвахаль занимался в тренажёрном зале.
Матч «Реал» — «Боруссия» состоится 6 декабря. Начало – в 22:45 мск.
Асенсио из-за травмы может пропустить 2-3 недели