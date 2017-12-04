Моуринью – об уходе Слуцкого из «Халла»: увольняют даже чемпионов Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника «Халл Сити». У португальца спросили: «Значит ли это, что российские тренеры не готовы работать даже в Чемпионшипе?»

«Это жизнь. Увольняют даже лучших тренеров мира, даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением.

Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия», — ответил Моуринью.