Забивший «Милану» вратарь «Беневенто»: позицию не сменю, у меня плохо с бегом

Голкипер «Беневенто» Альберто Бриньоли прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии. Именно его гол на последних секундах встречи принёс клубу первое очко в нынешнем сезоне, которое также стало первым для «Беневенто» в истории высшего дивизиона Италии.

«Я не могу сказать, сколько сообщений получил после вчерашнего. Вчера, перед игрой, у меня было 5000-6000 фолловеров в „Инстаграме“. Сейчас их 31-32 тысячи. Это было похоже на игру в PlayStation. Я даже не видел мяч, потому что смотрел в противоположную сторону. Я забил затылком.



Гаттузо было тяжело принять это, ведь всё случилось на 95-й минуте… Мне жаль Доннарумму, поскольку я тоже вратарь. Сменить позицию? Нет, у меня плохо с бегом», — сказал игрок в эфире Radio 105.

Посмотреть видео гола Альберто Бриньоли можно в YouTube.