Моуринью: достойны ли Головин и Промес АПЛ? Я не готов отвечать на такие вопросы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, достойны ли полузащитник ЦСКА Александр Головин и полузащитник «Спартака» Квинси Промес английского чемпионата.

«Я не готов отвечать на такого рода вопросы. С радостью отвечу на вопросы о ближайшей игре, но не касательно трансферных интересов английских клубов», — сказал Моринью на предматчевой пресс-конференции.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА состоится 5 декабря в Англии, начало — в 22:45 мск.