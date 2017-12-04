В Сан-Себастьяне опасаются беспорядков с участием фанатов «Зенита»

В Испании опасаются болельщиков «Зенита», которые прибудут в Сан-Себастьян на выездной матч шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (7 декабря).

Ожидается, что к матчу в городе будет присутствовать около 800 болельщиков клуба из Санкт-Петербурга, примерно 150 из которых вызывают у местных властей опасения. Власти призывают всех звонить в специальные органы, как только они увидят поклонников «Зенита», создающих проблемы на улицах.

В Испании отмечают недопустимое поведение болельщиков «Зенита» на предыдущих выездных матчах Лиги Европы.