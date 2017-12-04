Хайнкес: надо быть реалистами, за первое место в группе «Бавария» уже не борется

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (5 декабря).

«Нужно быть реалистами. Если посмотреть на разницу голов, то станет очевидно — за первое место в группе мы уже не боремся. Главное — показать, на что мы способны в матче с таким соперником, как „ПСЖ“. В прошлом сезоне инвестиции в этот клуб составили полмиллиарда. Мы хотим показать хороший футбол перед своими болельщиками, несмотря на холод. Надеюсь, зрителей согреет наша игра. Конечно, лучше финишировать на первом месте, но практика показывает, что это не дает никакого преимущества на поздних стадиях турнира.

Не знаю, сыграет ли завтра Франк Рибери. Это зависит от того, как завтра утром будет чувствовать себя Томас Мюллер. Он тоже вернулся в состав после долгого простоя из-за травмы. Кингсли Коман также совсем здоров, поэтому завтра нужно будет принять во внимание много факторов. Но Коман сильно мотивирован выйти завтра на поле, поэтому я знаю — с утра он подойдет ко мне и скажет, что боли не чувствует", — отметил тренер.