Абрамович намерен предложить Слуцкому пост в руководстве «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен поговорить с Леонидом Слуцким и может предложить ушедшему из «Халл Сити» тренеру пост в руководстве «Челси», утверждает Тelegraph.

Уход Майкла Эменало с поста технического директора освободил место в руководстве «Челси», хотя клуб ещё не принял твёрдого решения о том, как именно Эменало будет заменён.



«Челси» рассматривает вопрос о том, стоит ли пытаться напрямую заменить Эменало или же разделить его функции между двумя должностями.

Независимо от того, что решит клуб, Слуцкому, как ожидается, будет предложена работа его многолетним другом Абрамовичем. Возможно, Слуцкий станет техническим руководителем лондонцев.