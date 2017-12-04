«Барселона» извинилась перед «Гремио» за инцидент с подаренной Артуру футболкой

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес извинился перед исполнительным директором «Гремио» Андре Заноттой за то, что недавно представители каталонского клуба подарили 21-летнему игроку бразильской команды Артуру, которого «Барселона» хочет приобрести, футболку сине-гранатовых. В Интернете была опубликована фотография Артура в футболке, что не понравилось руководству «Гремио».

«В субботу мне позвонил Роберт Фернандес, он извинился. Я передал извинения президенту „Гремио“. На наш взгляд, не стоить дарить футболку игроку, у которого контракт с другим клубом до 2021 года», — цитирует Занотту Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что из-за данного инцидента «Гремио» может пожаловаться на «Барселону» в ФИФА.

Посмотреть фотографию Артура в футболке «Барселоны» можно в «твиттере» Seleção Brasileira.