Зюле: с Хайнкесом дела идут лучше, «Бавария» показывает совсем другой футбол

Защитник «Баварии» Никлас Зюле поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (5 декабря).

«Мы очень хорошо поработали в последние недели. Наш отрыв от второго места в Бундеслиге составляет шесть очков, а в Лиге чемпионов мы вышли в 1/8 финала. Против топ-клубов играть классно, и мы завтрашний день ждём с большим оптимизмом. Мы уступили со счётом 0:3 в черный для нас день, мы не сыграли тогда так, как планировали. Под началом Юппа Хайнкеса дела у нас идут лучше, мы показываем совсем другой футбол», — отметил игрок.