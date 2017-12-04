Бухарестский «Ювентус» сменит название и эмблему по требованию туринского «Юве»

Туринский «Ювентус» потребовал от руководства бухарестского «Ювентуса» сменить название, а также эмблему, срисованную с предыдущего логотипа итальянской команды, информирует издание Nemzeti Sport Online.

Владелец румынского клуба Илие Чюклеа сообщил, что требования бьянконери будут выполнены, но только после окончания нынешнего сезона, который команда, основанная в 1992 году, впервые в истории проводит в высшем дивизионе чемпионата Румынии. Ожидается, что бухарестский «Ювентус» сменит название на «Колентина».

Фотографию эмблем можно посмотреть в «твиттере» журналиста Эмануэля Росу.