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Бухарестский «Ювентус» сменит название и эмблему по требованию туринского «Юве»

Футбол

Туринский «Ювентус» потребовал от руководства бухарестского «Ювентуса» сменить название, а также эмблему, срисованную с предыдущего логотипа итальянской команды, информирует издание Nemzeti Sport Online.

Владелец румынского клуба Илие Чюклеа сообщил, что требования бьянконери будут выполнены, но только после окончания нынешнего сезона, который команда, основанная в 1992 году, впервые в истории проводит в высшем дивизионе чемпионата Румынии. Ожидается, что бухарестский «Ювентус» сменит название на «Колентина».

Фотографию эмблем можно посмотреть в «твиттере» журналиста Эмануэля Росу.

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