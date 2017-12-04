Нильссон-Линделёф: все сосредоточены на ЦСКА, о дерби с «Сити» никто не думает

Защитник «МЮ» Виктор Нильссон-Линделёф поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с ЦСКА (5 декабря).

«Уверяю вас, все сосредоточены на завтрашней игре с ЦСКА, и о воскресном дерби с „Манчестер Сити“ сейчас никто не думает. Мы хотим показать хороший футбол и выиграть. Потом уже будем думать о следующем матче, о котором пока в команде вообще не говорили.

Я всегда рад любым способом помочь команде. В последних двух матчах мы играли в три защитника, но лично мне совершенно всё равно, какая у нас тактическая схема. Это решает тренер, а я только выполняю его указания.

Безусловно, Премьер-лига куда сильнее чемпионата Португалии, где я выступал за «Бенфику». «МЮ» — намного более серьёзный клуб, один из самых больших в мире, и за тобой пристально следит в разы больше людей. Думаю, это главное отличие. В новой команде всегда нужно быстро учиться. Я так и делаю, работаю в поте лица, чтобы быть полезен команде. У меня хорошие отношения с тренером, мы часто разговариваем. Убеждён, что многому могу научиться у Моуринью", — сказал игрок.