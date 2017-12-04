Де Росси: «Рома» уже доставила много проблем «Челси» и почти выбила «Атлетико»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Карабахом» (5 декабря).

«Этот турнир подарил мне много приятных и горьких моментов. В завтрашнем матче важно показать, кто мы. Если выйдем из такой группы, то всерьёз заявим о себе.

Мы уже доставили большие проблемы «Челси» и практически выбили из турнира «Атлетико». Сейчас надо пройти групповой этап. Возможно, после матча я смогу оглянуться назад и сказать, что это был один из моих лучших вечеров в Лиге чемпионов", — сказал игрок.