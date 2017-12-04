Калешин: нынешний вариант состава «Кубани» — самый слабый при мне

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин подвёл итоги первой части сезона. На зимний перерыв краснодарский клуб уходит на 10-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

«Прошло уже несколько дней после окончания первого отрезка сезона. Сейчас уже более холодная голова, и можно сказать, что нам не удалось реализовать те планы, которые были на эту часть сезона. Ожидания тренерского штаба, руководства, футболистов и тем более болельщиков были намного выше, чем тот результат, который показала команда. Есть несколько причин, почему так произошло, и их можно разделить на две категории.



К первой относятся те факторы, которые подвластны тренерскому штабу и лично мне: подготовка к сезону, конкретным играм, например какие-то тактические вещи на конкретные матчи, замены по ходу игр. Здесь, возможно, были допущены определённые ошибки, и сейчас наступило время для анализа. У меня пока не очень большой опыт работы на таком уровне, и подготовка команды к сезону в течение четырёх недель случилась в моей карьере впервые.



Вторая категория причин – это то, что не зависит напрямую от тренерского штаба и игроков. В Сербии мы должны были закрыть команду на двухнедельный карантин и провести несколько качественных спаррингов, в которых можно было проверить себя, однако нас подвёл партнёр, который организовывал сборы. На старте первенства мы в итоге оказались не в лучшем, прежде всего эмоциональном, состоянии.



Ещё одной из причин можно назвать отсутствие заявочной кампании. В сравнении со стартом прошлого сезона команду покинула практически половина игроков. Из них – пять футболистов основного состава. Естественно, это не могло не сказаться на качестве игры и на результатах. В итоге такой важный рычаг в управлении командой, как здоровая конкуренция, отсутствовал на протяжении всего этого отрезка. Огромная нагрузка легла на 12-13 игроков, которые тянули этот воз.

Нынешний вариант команды из того периода, что я работаю, – самый слабый. Но это объективная реальность. У нас просто недостаточное количество игроков даже для того, чтобы была нормальная конкуренция в тренировочном процессе. А это в свою очередь сказывается на матчах ФНЛ", — цитирует Калешина сайт ФНЛ.