Мхитарян признался, что раньше болел за «Спартак» и клуб его мотивировал

5 декабря в 18:00 на телеканале «Матч ТВ» выйдет документальный фильм о футболисте «Манчестер Юнайтед» и звезде европейского футбола Генрихе Мхитаряне.



Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян слетали в гости к Генриху, чтобы узнать, как он живет и играет в Англии. Вместе с Мхитаряном российские журналисты провели два дня и сходили на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур».



Армянский футболист признался, что в детстве болел за «Спартак» и победы красно-белых в Лиге чемпионов мотивировали его играть в футбол.



«Я неоднократно говорила, что наша цель – рассказывать человеческие истории о спорте и спортсменах. Нам интересно, что движет спортсменами в моменты побед и поражений, кто их вдохновляет и почему они не сдаются. Михаил и Нобель сделали эксклюзивный и эмоциональный материал об одном из самых известных армянских футболистов XXI века. Генрих уже стал легендой, и мы вам хотим рассказать его историю», – прокомментировала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

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