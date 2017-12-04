Икарди: «Интер» лидирует, а я — лучший бомбардир. О чём ещё можно мечтать?

Нападающий «Интера» Мауро Икарди дал понять, что не задумывается о смене клуба, несмотря на сообщения в прессе об интересе ряда топ-клубов.

«Я считаю, что мои вызовы в сборную Аргентины — вознаграждение за то, что я делаю в „Интере“. Всё идёт хорошо на эту минуту, и я надеюсь продолжать так до конца сезона. С такой результативностью у меня будет шанс отправиться в Россию.



Слухи про „Реал“? Моя семья счастлива в Италии. Мы первые, а я — лучший бомбардир. О чём ещё можно мечтать?» — сказал игрок в интервью Telefe.