Орлов: не мог Карасёв быть изначально настроенным против «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о действиях арбитра Сергея Карасёва во время матча 19-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:1). На 46-й минуте судья показал спорившему с ним защитнику сине-бело-голубых Доменико Кришито красную карточку, а затем убрал её и достал жёлтую.



«Судья Карасёв ошибся, показав сначала красную карточку Кришито. Не может такого быть, чтобы арбитр изначально был настроен против „Зенита“. Во-первых, Карасёв сейчас первый кандидат от России на работу на чемпионате мира, и Коллина, как я на жеребьёвке выяснил, тоже хочет его видеть на турнире. Они у одного мастера стригутся, таких в народе называют „кудрявые“. Сергей — человек чересчур щепетильный, и эта история с карточкой: что тебе мешает посмотреть, какой там цвет? Он уже заранее вытаскивает — хоп, а это другой цвет. Сам обалдел, начал руками махать, показывать — нет-нет. Весь мир это увидел. Это, конечно, ошибочка, но слава богу, что поправился. Зато в памяти осталось», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Зенита».