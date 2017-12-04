Хуммельс: победа «Баварии» в группе — это, скорее всего, несбыточная мечта

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (5 декабря).

«Мы будем играть против команды, которая в этом сезоне выступает невероятно хорошо. В Лиге чемпионов они уже установили рекорд по количеству забитых голов на групповом этапе. Нужно подходить к матчу реалистично. Мы можем выйти на первое место, только если покажем великолепную игру, а у „ПСЖ“, наоборот, день не задастся. Поэтому победа в группе — скорее всего, несбыточная мечта», — сказал Хуммельс.