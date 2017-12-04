Серхи Роберто: хочу играть в «Барселоне» ещё чаще, позиция не имеет значения

Игрок «Барселоны» Серхи Роберто поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов со «Спортингом» (5 декабря).



«Матч будет очень сложным. Во-первых, „Спортинг“ — талантливая команда, а во-вторых, им необходим результат, чтобы выйти в следующий раунд.

В прошлом сезоне у меня было много игрового времени, но всегда хочется появляться на поле ещё чаще, и именно это моя главная цель. Я хочу попадать в состав и играть как можно больше — неважно, в средней линии или на позиции крайнего защитника", — отметил игрок.