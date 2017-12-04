Капитан «Карабаха»: о футболе в Азербайджане вдруг заговорили все

Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов рассказал о росте популярности футбола в Азербайджане.

«Каждая европейская страна хотела бы иметь своего представителя в основной сетке Лиги чемпионов. Это даёт большой толчок развитию футбола. Все видели, с каким восторгом наше попадание в группу было воспринято игроками, болельщиками, да и вообще всем народом. Любовь к футболу в Азербайджане тут же стала сильнее раз в пять. О футболе вдруг заговорили все: дети, женщины, старшее поколение — все обсуждают нашу игру. Это был очень значимый шаг вперёд. Мы развивались планомерно на протяжении восьми-девяти лет, и именно попадание в группу Лиги чемпионов было нашей основной целью.

Чтобы прогрессировать где бы то ни было, необходима поддержка. В Азербайджане за последние 10-15 лет спорту, в частности футболу, уделяется очень большое внимание со стороны государства, вливаются значительные деньги. В последнее время нам, игрокам, удаётся как-то оправдывать надежды — и на клубном уровне, попадая в групповые этапы Лиги Европы и Лиги чемпионов, и на уровне сборной, которая стала набирать больше очков в отборочных турнирах. Да, быть может, мы не добиваемся громких результатов в еврокубках, а наша национальная команда пока не выходила в финальные стадии чемпионатов континента или мира, но не стоит забывать, что наш футбол молод. Если учитывать этот фактор, то наши выступления — достойные. Мы очень стараемся отплатить своей игрой и результатами за поддержку и заботу", — сказал игрок.