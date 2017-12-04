На матче «Зенита» с «Уралом» побывали более 2500 подопечных детских домов

На матче «Зенита» с «Уралом» в 19-м туре РФПЛ (2:1) побывали более 2500 подопечных детских домов. Сине-бело-голубые пригласили воспитанников детских домов Северо-Запада, подопечных «Русфонда» и «АдВиты» и пациентов социально-реабилитационных центров.

«Мы благодарим клуб за предоставленную возможность. Дети находятся под впечатлением и от матча, и от стадиона. Они смотрят каждый матч «Зенита», мальчики почти все занимаются футболом. Спасибо клубу и желаем удачи сине-бело-голубым в предстоящих матчах!» — сказала директор Центра помощи детям карельского города Олонца Татьяна Васильева.