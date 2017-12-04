Вальверде: со «Спортингом» сыграет основа, «Барса» обязана уважать соперников

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов со «Спортингом» (5 декабря).

«Я не намерен беречь игроков перед матчем с „Вильярреалом“ в Примере. Этот турнир дал нам очень много, и мы обязаны уважать соперников и играть достойно. Наш долг — играть на победу.



Что делать в отсутствие получившего травму Юмтити? У нас масса времени на анализ этого шага. Пока же у нас есть игроки, которые способны заменить Пике или Вермалена, если мы решим оставить их на скамейке. Серхио Бускетс уже играл в центре обороны, Лука Динь тоже на это способен», — отметил Вальверде.