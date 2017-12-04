Гвардиола: спросил у игроков «МС», есть ли те, кто не хочет играть с «Шахтёром»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (6 декабря). «Горожане» уже обеспечили себе первое место в группе.



«В раздевалке спросил у игроков, есть ли такие, кто не хочет играть с «Шахтёром», потому что, когда мы сядем в автобус, а потом вылетим на матч, я буду думать только о победе. Я уважаю «Шахтёр», уважаю «Наполи» и Лигу чемпионов. У нас есть возможность набрать 18 очков для престижа клуба», – сказал Гвардиола.

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