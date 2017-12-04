Гаттузо: горжусь, что тренирую «Милан»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после гостевого матча 15-го тура итальянской Серии A с «Беневенто» (2:2) отметил, что хочет оставаться на своем посту как можно дольше. Россонери, проводившие первую игру под руководством Гаттузо, упустили победу на пятой компенсированной минуте после гола вратаря хозяев Альберто Бриньоли.

«Я потратил некоторое время, чтобы добраться до этого уровня, и горжусь, что руковожу этой командой.



Я надеюсь оставаться здесь как можно дольше. Одной жаждой бороться многого не сделаешь, нам нужно играть, как настоящая команда, и побеждать», — сказал Гаттузо.