Кариус: пожалуй, это решающий матч для «Спартака» и «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от домашнего матча с московским «Спартаком» (6 декабря) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Может быть, в этом матче будет немного больше давления, но я думаю, что в футболе всегда есть давление, перед каждой игрой. Пожалуй, это решающий матч для «Спартака» и для нас.

Мы также можем сохранить первое место в группе, ведь в случае победы мы точно останемся лидерами квартета. Нам просто нужно сосредоточиться на позитивных моментах», — цитирует Кариуса ESPN FC.