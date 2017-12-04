Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, Луан — четвёртый

Нападающий «Коринтианса» Жо, в прошлом выступавший за ЦСКА, признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Жо получил награду Bola de Ouro, которая присуждается лучшему футболисту года в Бразилии ведущим футбольным изданием страны — Placar — по суммарным результатам оценок, выставляемых футболистам в течение года после каждого матча.

Средняя оценка 30-летнего Жо — 6,63. Вторым стал Дуду (6,51), третьим — Эрнанес (6,40). Четвертое место занял Луан из «Гремио» (6,37), которым интересовался «Спартак».



Форвард стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром турнира (18 мячей, один — с пенальти).