Дзагоев: само собой, матч с «МЮ» на «Олд Траффорд» вызывает особые эмоции

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря).

«Всегда играю с полной самоотдачей, и матч с «Манчестером» – не исключение. Все, на что способен, продемонстрирую.

Как команда будет решать проблемы с забитыми мячами, учитывая, что в последнее врем всё строилось вокруг Понтуса Вернблума? Как-то будет решать. Помимо него у нас и другие игроки забивали.

Само собой, предстоящий матч на «Олд Траффорд» вызывает особые эмоции: полные трибуны, и это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов всегда бывает накал, и здесь особенный антураж", — передает слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.