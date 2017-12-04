Сборная Словении получила нового главного тренера

Футбольный союз Словении объявил имя нового главного тренера сборной страны. Им стал 64-летний специалист Томаж Кавчич, контракт с которым вступит в силу 1 января 2018 года и закончится после квалификации чемпионата Европы — 2020.

Кавчич с августа 2016 по ноябрь 2017 года работал в тренерском штабе предыдущего главного тренера словенской сборной, Сречко Катанеца, покинувшего национальную команду после невыхода на чемпионат мира 2018 года. С 2008 по 2014 год Кавчич руководил молодёжной сборной Словении.