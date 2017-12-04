Гончаренко: хотелось бы, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, интересно наблюдать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника «Халл Сити». В прошлом Гончаренко работал в штабе Слуцкого в ЦСКА.

«Думаю, любой тренер должен быть готов к увольнению. Конечно, это в первую очередь зависит от результата. Но команда может расти, становиться чемпионом, а тренера всё равно могут уволить. Хотелось бы, чтобы Слуцкий продолжил этот путь. Нам всем было интересно за ним наблюдать. Но это футбол», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.