Гулам: болельщик из меня плохой — хочу помочь «Наполи», но не могу

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам, который получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:4), отметил, что ему трудно ограничиваться ролью болельщика.

«Жаль, что я перешел от активной роли к пассивной. Теперь я фанат, наблюдатель. И делаю это плохо, потому что хочу помочь, но не могу.

У нас отличная команда, отличный тренер Маурицио Сарри, и мы проиграли всего дважды в 50 играх. Мы вернемся еще сильнее после поражения от «Юве», — сказал игрок.

У Гулама был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена.