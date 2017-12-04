Гончаренко: задача ЦСКА – ввязаться в бой с «МЮ» и воспользоваться шансами

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а также поделился мыслями о ключевом полузащитнике английского клуба Поле Погба.

«Беспроигрышная серия «МЮ» на своём поле? Это большой клуб, у них много разных серий. Но они могут в любой момент проиграть, нам задумываться об этой серии не стоит. С одной стороны, серия, с другой – надо обыграть их 3:0. Не думаем ни о том, ни о другом. Наша задача – ввязаться в бой и держать в голове, что игру с любым соперником можно перевернуть. Всегда есть шансы, и наша цель воспользоваться ими.

Погба — топ-футболист, он умеет всё. Будет легче «Манчестер Сити», а нам тяжелее. Но наши молодые игроки получат хорошую практику. Когда сражаешься с таким футболистом, понимаешь, в каком направлении тебе надо двигаться. Но нельзя думать, что ему можно позволить многое. Надо оказать максимальное сопротивление, чтобы проявить свои качества», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.