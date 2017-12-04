Гончаренко: конечно, форвардов ЦСКА задевало, что Вернблум играл в атаке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед игрой с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря) в Лиге чемпионов ответил на вопрос, не задевал ли форвардов «армейцев» тот факт, что в последнее время в нападении команды играл номинальный опорный полузащитник Понтус Вернблум.

«Конечно, ребят это задевало, но они никоим образом этого не показывали. Наши нападающие не менее амбициозные. Но если понаблюдать за Понтусом в атаке, можно для себя что-то вынести: как он открывается, взаимодействует с игроками, как он нацелен на ворота», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Вернблум не сыграет с «МЮ» из-за дисквалификации. В последних шести матчах ЦСКА шведский футболист забил пять мячей.