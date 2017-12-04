Адамс: довольно очевидно, что этот состав «Арсенала» не может стать чемпионом

Легенда «Арсенала» Тони Адамс отметил, что не верит в чемпионство команды под руководством Арсена Венгера.

«У него контракт еще на 18 месяцев, поэтому, по сути, вы спрашиваете меня, может ли этот состав стать чемпионом. Не думаю, что им это по силам. Думаю, это довольно очевидно.



Но как долго он будет руководить командой? Сколько ему лет — 67? Венгер уже сказал, что выход на пенсию — для него смерть, поэтому не могу себе представить, как он уходит на пенсию. Похоже, у него нет ничего, кроме футбола», — сказал Адамс в интервью Sky Sports.