Смолов: я бы согласился играть за «Реал» бесплатно, даже сам бы доплатил

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой он входит в шорт-лист мадридского «Реала».

«Я попал в список „Реала“ еще в 18 лет, когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы. А игроков, которые в эти списки попадают, „Реал“ ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть, как я там. Видимо, сейчас, после двух мячей в ворота Испании, фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.

Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за «Реал» бесплатно. Даже сам бы доплатил", — цитирует Смолова «Спорт-экспресс».